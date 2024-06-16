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Paul Smith 2つ折り財布
商品番号 J27356058469
商品名

Paul Smith 2つ折り財布
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 7,466 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PaulSmithの2つ折り財布です。小さいカバン用にと思って買ったのですが結果使うタイミングなくて1度も使わず保管してました。ずっと箱の中に入れてたので、美品です！中もオシャレで、がま口がとても可愛いです！仕事の都合により発送が遅れることがあります。#PaulSmith#ポールスミス#財布#2つ折り#がま口
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