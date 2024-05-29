喪服 レディース 洗える ブラック フォーマル ワンピース

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✨️商品説明✨使用回数2回購入金額1万円位目立つ汚れはございませんサラッとしてゆったり着れるワンピースです。ご家庭でお洗濯できるウォッシャブル生地を使用しているため、いつでも清潔な状態をキープできます。美しいシルエットと快適な着心地ですのでオールシーズン活用していただけます。寒い時期にはジャケットを重ねて、夏には１枚でも着用出来るワンピースです。アンサンブル風素材ポリエステルサイズ7号肩幅36cmバスト90cmウエスト79cm着丈96cm日本製生地喪服レディースロング丈洗えるブラックフォーマルワンピース七五三春夏秋冬ゆったり体型カバー葬式黒お通夜法事冠婚葬祭---------------------------------✨お知らせ✨️＊未使用を譲り受け出品してます。＊即購入、おまとめ買い歓迎！＊簡易包装での発送にご理解ください。＊状態は実物写真をご確認ください。（撮影、検品の為、一度開封済みです)＊気になることがあれば、お気軽にコメントください(˶'ᵕ'˶)و.ᐟ.#ユリの商品一覧はコチラ✨☜--------------------------------