美品✨Roberta di Camerinoロベルタディカメリーノトートバッグ

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洗練されたフォルムに品のあるホワイトxマルチカラーがお洒落で可愛いRobertadiCamerinoロベルタディカメリーノのハンドバッグ/トートバッグです。500mlペットボトルや化粧ポーチも入るたっぷりとしたサイズ感のため、様々なシーンでお洒落にご活用頂けます。✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨フォロワー様に限り、お値下げ対応可能必ず24時間以内の振込をお願い致します✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨こちらもぜひご覧ください☆#ゆうフォロー割_レディースバッグ手提げ 手さげ2WAY2way希少 レア【サイズ（平置き実寸約cm）】マチ7高さ9幅21持ち手高さ12※着画はお断り致します【カラー】ホワイト/白×マルチカラー※撮影環境やご利用モニターによって、実際の商品の色合いと差異がある場合がございますがご了承ください【仕様】メイン開閉口：オープンタイプ内側：オープンポケット×2【状態】ヴィンテージ品のため少し使用感（シミ汚れ等）はございますが、目立った汚れやキズは無く、まだまだ長くお使い頂けると思います。※イメージと違ったという理由での返品はお受けできませんので、トップ画以外の写真もご確認の上、ご購入ください【発送】簡易包装にて約1〜2日で発送します。個人で運営している関係で遅れることがございますのでご了承ください。【購入元】大手ブランドリユースショップ【その他】ペット臭、タバコ臭、香水などの気になる臭いはございません（出品者は非喫煙者です）。経年や使用感等の状態の感覚については、個人差がございますので、あくまでリユース品とご理解頂ける方のみご購入ください。リユース品のキズや汚れが気になる方、神経質な方、完璧な商品をご要望の方はご遠慮ください。ご購入前に、プロフィールの確認をお願い致します。不備などございましたら、「受取評価前」にご一報よろしくお願い致します。ご不明点な点や気になることがございましたら、お気軽にコメントください✨