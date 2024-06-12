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The North Face ザノースフェイス　レディース　ウィンドブレーカー
商品番号 Q50391728010
商品名

The North Face ザノースフェイス　レディース　ウィンドブレーカー
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げ中！！どの季節でもオールマイティにお使いいただけます。素材はとても軽く持ち運びもしやすいです。胸元と裏にワンポイントでロゴが書いてあります。エムサイズですが少し小さめなので、小学校高学年などのお子様にも着用していだけると思います。実物、とても可愛いピンクです！一度着用しましたが、状態はとても良いのでご了承ください。※タグに名前を書いてしまったので名前ペンで上から消させていただきます。#ポケット付き　#ウィンドブレーカー　#子供服　#レディース　#TheNorthFace#ノースフェイス#ピンク　#ザノースフェイス　#キャンプ　#水遊び　#パーカー
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