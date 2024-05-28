☆在庫処分 Mare マーレ ネックレス ペア カップル き シルバー 648

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補足説明：Mareマーレネックレスペアカップル人気ブランドペアネックレスメンズレディーススクエアペンダントリングツイストサークル恋人プレゼントギフトおそろい２個セットギフトBOX付きシルバー648複数店舗で販売させて頂いておりますため、売り切れ次第終了となります。商品内容 ：【セット内容】メンズネックレス、レディースネックレス、専用BOX１個【メンズネックレス】素材：スターリングシルバー(S925)、チェーン長さ：50cm、幅：3mm【レディースネックレス】素材：スターリングシルバー(S925)、チェーン長さ：45cm、幅：2.3mmシンプルなツイストデザイン大切な人へのプレゼントに二人の愛を彩るペアネックレス・シンプルなデザイン・そんなファッションにも合わせやすく女性らしさを表現したサークルタイプ【レディース】・サイズ：約15×15mm・チェーン：長さ45cm幅2.3mm男性らしいスクエアタイプ【メンズ】・サイズ：約16mm×16mm・チェーン：長さ50cm幅3.0mmブランドなど ：//MareGooDsのストアを表示梱包にも注意してお届け致します。土日祝に関して、配送業者がお休みであるため、土日祝前のご注文は出荷が遅れる可能性があります。ご理解の上ご購入下さいませ。いつまでもありがとうございます。