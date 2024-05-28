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マイケルコース　トートバッグ　チャーム　ブラック　A4可　PVC
商品番号 W34505589030
商品名

マイケルコース　トートバッグ　チャーム　ブラック　A4可　PVC
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 2,479 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムマイケルコーストートバッグハンドバッグ内ポケット5つ外ポケット2つA4可通勤　通学○サイズタテ26cmヨコ30cmマチ11cmハンドル54cm調節可能平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態底の金具に擦れがあるのと、写真10枚目にあるよう正面左下付近にシワがありますが、その他に目立つ汚れや傷はなく、まだまだ使用頂けると思います♪○カラーブラック○素材PVC○購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み商品その他ネット購入不要になった私物など○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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http://narcologia.ru/goods/enquire635989.html
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