CHANEL シャネル マフラー

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商品詳細
シャネルのマフラーです。長さ178cm幅29cmこれからの寒い時期に！ピン留めを使って巻くと使いやすく可愛いと思います！
http://narcologia.ru/goods/Persia987688.html
http://narcologia.ru/goods/approximate263620.html
http://narcologia.ru/goods/Adder125775.html
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