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YUKI Tシャツ
商品番号 K99583439252
商品名

YUKI Tシャツ
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YUKIメランコリニスタ　LOLITA　Tシャツ1箇所シミがあります(写真3枚目)。開封したものを保管していました。着用したことはありません。
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