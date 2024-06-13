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- ケープカラー付ピンタックブラウス ケープ取り外し可能
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商品詳細
汚れ毛玉等なく美品です。ケープが取り外し出来るのでスウェットやカーディガンなどにも使えると思います。色は写真のオフホワイトです。7000円ほどで購入しました。値下げは考えていません。【アイテム】dazzlin(ダズリン)ケープカラー付ピンタックブラウス大きめのケープカラー付きで小顔効果が期待できるブラウスです。ケープカラーは取り外しできるのでその日の気分によって変えられます。【おすすめPOINT】インでもアウトでも使いやすい丈感なので、どんなボトムにも合わせやすいです。ジャンスカのインナーとしてもお使いいただけます。【商品特徴】透け感:なし伸縮性:なし生地の厚さ:普通サイズ感:普通裏地:なしF:バスト[ブラウス]92cm/着丈[ブラウス]55.5cm/袖丈[ブラウス]60cm/肩幅[ブラウス]32.5[ケープ]10cm/総丈[ケープ]27.5cm/計量約340g付け襟つけ襟epinetreaturselfbibiy
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dazzlin ケープカラー付ピンタックブラウス（ベージュ）
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