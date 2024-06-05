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綿100% 布帛レース＆カットソー　スタンド衿　半袖　プルオーバー
商品番号 I13788942688
商品名

綿100% 布帛レース＆カットソー　スタンド衿　半袖　プルオーバー
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー　ネイビー　値下げ不可　人気商品　人気カラー身幅５２センチ着丈６６センチ　裾幅６４センチ前見頃が布帛のレース仕立てで袖と後身がカットソーのプルオーバーです♪製品染めでとても柔らかい素材でとても着やすく体型隠しに使えるアイテムです♪これからの季節に活躍する一枚です♪パルティクラール群言堂センソユニコ慈雨　芽風イフクラージュCO'sfooダボダボタイガーママコットンハウスアヤケイコキシヨーガンレールアコーレ　レフルイカロ　KARO中川政七商店快晴堂萌　モユル　萠ヤッコマリカルドジェニーギャルソン佐藤繊維　エムアンドキョウコパラスパレス＋２４５rpmアップルハウスマジョマジョ夢地哉ナチュリラリンネルなどお好きな方にお勧めしております♪
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