派手 赤 紫 ギザギザストライプ メッシュシャツブラウス レトロ vintage

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閲覧ありがとうございます。ご質問・コメントはプロフィールに目を通してからお願い致します。※こちらはトップスのみの出品です。◼︎◻︎◼︎＊お値下げについてのご案内あり＊◼︎◻︎◼︎◼︎◻︎◼︎＊詳細はプロフをご確認ください＊◼︎◻︎◼︎ヴィンテージ物を扱う古着屋さんで購入しました。こちらはホームクリーニング済み。（実物は画像④に近い）ギザギザストライプ柄のメッシュ生地半袖シャツブラウスです。赤、紫、ピンクのギザギザ雷模様のようなストライプ。メッシュ生地というか、全体的に透ける生地です。（着画では白のキャミソールを着用）派手でちょっと毒々しいカラー。強気なイメージでパンチがあり個性的です。なかなか見かけない大胆なデザイン。おすすめの1点ものです。◼︎コンディション◼︎おおむね良好◼︎生産国◼︎日本◼︎生地素材◼︎ポリエステル100%◼︎サイズ◼︎9R※実寸をご確認ください◼︎平置き実寸◼︎肩幅：38cm着丈：67cm袖丈：22cm身幅：45cm※素人採寸による誤差はご容赦ください◼︎その他◼︎とくになし出品前に検品していますが小さな汚れなど見落としがあるかもしれません。なお、お使いの端末や環境によって色味が異なる場合がございますので、予めご了承ください。普段から古着に慣れ親しんでいる方、ご理解くださる方のみご購入をお願い致します。何かご不明な点があればお気軽にお声かけくださいませ。ヴィンテージヴィンテージMIXビンテージ古着レトロvintageusedretloアンティーク古着コーデクラシカルオシャレお洒落おしゃれ個性派個性的グリモワールヨーロピアン一点物60s70s80s90sクラシカルモダンフラワーサンタモニカロキエ原宿高円寺下北沢カラー···レッド袖丈···半袖柄・デザイン···ストライプ季節感···春、夏、秋☆＊2480#＊Mako＊夏アイテム