再値下フミエタナカ　ビスチェ　ブラック

タグは切っていますが出番がなく一度も着ていません。自宅保管であることをご了承の上お買い求めください。柄・デザイン···無地カラー···ブラックカップ···カップなし季節感···春、夏、秋、冬#フミエタナカ#fumietanaka



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