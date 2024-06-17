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SOULEIADO スクエアネックブラウス
商品番号 R25073838569
商品名

SOULEIADO スクエアネックブラウス
ブランド名 ソレイアード
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

軽く風通しの良いコットンサッカーに〈SOULEIADO〉オリジナルプリントを施したシリーズ。すっきりとしたスクエアネックが夏らしいブラウスです。コンパクトな丈感のため、ハイウエストデニムとのスタイリングがおすすめです。ショーツやレースアップサンダルと合わせて涼しげなスタイルにも。ボタン側を前にしても後ろにしても着れる2wayです。サイズ36総丈46身幅56ゆき46トゥモローランド  ソレイアードコットン  100%定価:¥19,800セレクトショップインポートバッグトップスバルーンサンダルカラー···ピンク柄・デザイン···花柄着回しカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···コットン季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/peroration576815.html
http://narcologia.ru/goods/reflector137564.html
http://narcologia.ru/goods/cotton223161.html
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