SOULEIADO スクエアネックブラウス

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商品詳細
軽く風通しの良いコットンサッカーに〈SOULEIADO〉オリジナルプリントを施したシリーズ。すっきりとしたスクエアネックが夏らしいブラウスです。コンパクトな丈感のため、ハイウエストデニムとのスタイリングがおすすめです。ショーツやレースアップサンダルと合わせて涼しげなスタイルにも。ボタン側を前にしても後ろにしても着れる2wayです。サイズ36総丈46身幅56ゆき46トゥモローランド ソレイアードコットン 100%定価:¥19,800セレクトショップインポートバッグトップスバルーンサンダルカラー···ピンク柄・デザイン···花柄着回しカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···コットン季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/peroration576815.html
http://narcologia.ru/goods/reflector137564.html
http://narcologia.ru/goods/cotton223161.html
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シャツブラウス スクエアネック
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シャツブラウス スクエアネック
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スクエアネックボリューム袖ブラウス
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