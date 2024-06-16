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【adidas】クロップポロシャツ / アディダスオリジナルス
商品番号 O87404536465
商品名

【adidas】クロップポロシャツ / アディダスオリジナルス
ブランド名 アディダスオリジナルス
特別価格 税込 2,339 円
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商品詳細

1度着用しました。サイズが合わなかった為出品致します。汚れはなく比較的綺麗な状態です。洗濯、アイロン済みです。神経質な方、中古品に慣れていない方は御遠慮ください。#adidas#アディダス#ポロシャツ#アディダスオリジナルス
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