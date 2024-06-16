【adidas】クロップポロシャツ / アディダスオリジナルス

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商品詳細
1度着用しました。サイズが合わなかった為出品致します。汚れはなく比較的綺麗な状態です。洗濯、アイロン済みです。神経質な方、中古品に慣れていない方は御遠慮ください。#adidas#アディダス#ポロシャツ#アディダスオリジナルス
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