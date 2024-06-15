【良品】 ヴァレンティノ ショルダーバッグ モノグラム ロゴ レザー 黒

【良品】Valentinoヴァレンティノショルダーバッグモノグラムロゴレザー黒気になる商品があったら是非フォローお願いします！▸フォローで全品3～5％お値下げ◂出品中のバッグ⇒#armoire_bags----------------------------------------------------------▸Brand◂Valentinoヴァレンティノ▸Detail◂素敵なデザインのアイテムです。▸Color◂黒ブラック▸Size◂横23㎝縦19㎝厚さ6㎝ショルダー99㎝（参考A4用紙サイズ：縦21㎝/横29.7㎝）▸Condition◂外側【B】 内側【B】外スレあり。金具メッキ剝がれあり。中汚れあり。メンテナンスにより擦れ傷は目立たない状態にしております。※メンテナンスでは、擦れ傷の色補修、クリームによる栄養補給、色止め、防水加工を施しています。S未使用品などA美品（使用感の少ないアイテム）B良品（使用感はあるが、汚れは少ないアイテム）C汚れはあるがまだまだ使えるアイテムD目立つ汚れや破れ有。▸Caution◂1.全品返品可能ですが、お客様都合の場合送料ご負担いただきます。例）サイズを確認しておらず、サイズ感が違った。2.確認したい箇所がある場合は購入前にお願い致します。3.大手古物事業者（EcoRing）の事業者用オークションにて仕入れた正規品です。万が一の場合も返金を承りますので、ご安心ください。▸Tags◂バッグカバンショルダーバッグポシェットメッセンジャーバッグトートバッグレザーポーチボストンバッグセカンドバッグウエストポーチクラッチバッグビジネスバッグブリーフケースハンドバッグBA2-11-105



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