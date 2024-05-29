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最終価格ニットとセット◆エレンディーク◆ティアードワンピース 定価¥29,700
商品番号 J46859450163
商品名

最終価格ニットとセット◆エレンディーク◆ティアードワンピース 定価¥29,700
ブランド名 エレンディーク
特別価格 税込 2,952 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エレンディーク　ティアードワンピースショートニットセット明るめベージュのワンピースと少し落ち着いたベージュのショートニットのセットです※バラ売り不可です数回短時間着用、ワンピースホームクリーニング済み畳んでクロゼットの引き出しに仕舞い込んでいたのでシワがありますが、大きなダメージ等無くコンディションは良いと思いますとにかくラインが綺麗で、着やすく、そして顔映りの良い色味のワンピースです以前、旅行時の食事の時用に購入したものですニットは肩に掛けても素敵ですネックレス、Gジャンはコーディネート例のため、付属しません春夏素材のショート丈ニットと7分袖のティアードワンピースのセットです・ニットポリエステル63％　レーヨン37％　・ワンピースコットン60％　ポリエステル40%サイズ01：バスト[ニット]114[ワンピース]92cm着丈[ニット]前身頃31後身頃38cm/袖丈[ニット]38.5[ワンピース]44cm/肩幅[ニット]52[ワンピース]46cm/総丈[ワンピース]118cm/計量約658gデータはネットより引用してます
http://narcologia.ru/goods/navigate560430.html
http://narcologia.ru/goods/moisture575769.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement376599.html

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