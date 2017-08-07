アンテプリマ　ビジューハンドバッグ

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商品詳細
カラー···ホワイトANTEPRIMAアンテプリマのショルダーバックでカラーは白とイエローのマルチです。ショルダーチェーンの付け替えで、服装にあわせて斜めがけも肩掛けも腕にかけることも可能です。保存袋付き。1.2回使用したのみで色落ちや擦れもなく綺麗ですが、自宅で3年ほど保管していたので、ご理解いただいた上、ご購入をお願いいたします。●サイズ：縦幅19cm横幅25cmマチ1cmショルダー長さ 最大120cm中間80cm 最短38cm●素材：ワイヤーとビーズ●付属品：保存袋#アンテプリマ#ANTEPRIMA#ワイヤーバック
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