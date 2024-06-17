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CHANEL シャネル パール スター CCロゴ チョーカー
商品番号 W41094563997
商品名

CHANEL シャネル パール スター CCロゴ チョーカー
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 33,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます✨⭐️ブランド名⭐️シャネル/CHANEL⭐️サイズ⭐️長:約28~36cm⭐️カラー⭐️シルバー、ホワイト、グリーン⭐️素材⭐️メタル、コスチュームパール\u0026ストラス⭐️付属品⭐️ボックス⭐️番号⭐️ABA367B10531NN146⭐️状態⭐️今年都内のシャネルブティックで購入。約2回程は使用していました。※傷の状態の感じ方は個人差があります。必ず画像をご確認ください。あくまでも中古品ですので、完璧を求める神経質な方はご遠慮ください。即購入OKです✨
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