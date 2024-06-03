coachスマホショルダー新品

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商品詳細
coach新品スマホショルダーです値下げ可能【新品未使用】COACHコーチスマホショルダースマホケースブラック【サイズ】縦19cm×横13cm長さ：約65cm（調節可能）コーチのスマホショルダーです。シンプルで使いやすく、ブラックの落ち着いたカラーがおしゃれです。スマホ以外にも小物が収納できるポケットが付いているので、お財布やカギ、リップクリームなどを入れて持ち運ぶのにも便利です。素材は高品質のレザーで、耐久性があります。コーチのロゴがしっかりと刻まれており、高級感があります。付属のストラップを付ければ、肩から掛けて持ち運ぶことができ、両手がフリーになるので、旅行やショッピングなどのお出かけにもオススメです。プレゼントにもオススメです。
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