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エルメス ミニポップH マロングラッセ ゴールド
商品番号 T79333450176
商品名

エルメス ミニポップH マロングラッセ ゴールド
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 20,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメスHERMESミニポップHポップアッシュネックレスマロングラッセゴールドチェーンの長さ：40cmいただいたものなので、購入場所や年月日が分かるものはありません2回程短時間着用しました添付品はリボン、ショッパーですすり替え防止のため、返品不可
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