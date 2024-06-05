【タグ付き】ANTIPAST キャミソール

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ANTIPASTカラー表記WHITEガーゼのような繊細なニット生地のキャミソールです。フロント部分の生地は異素材の2枚重ねで、下の方にアクセントになる毛足の長いフリンジや、シルバーラメがあしらわれたデザインになっています。一度も着用することなく自宅保管です。●定価22000円+税●サイズ表記1(平置きおよそcm) 肩幅- 身幅38 丈40※撮影時の光の照射や角度により色味が異なる場合がございますので、予めご了承ください。なるべくコンパクトに折り畳んで梱包しますのでシワがつきます。また未使用品ですが自宅保管で、その期間中についた着用に問題ないレベルの微細なツレ、キズ、汚れなど細かい見落としがあるかもしれません。ご理解いただける方のご購入をお願い致します。