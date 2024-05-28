新品　エルメス　ポロシャツ　ブラウス　M　綿100％　ゴルフに

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売り切りセールです。32000⏩️29999⏩️25000エルメスの半袖ポロシャツ Mサイズ 新品タグ付きです。ボトムスを選ばない万能カラーの白です。夏はもちろん、ジャケットのインに最適な半袖ポロシャツです。購入しましたが、なかなか着る機会がないまま自宅保管していました。保管によるシワが多少有りますが、現状渡しになります。タグ付きなのでプレゼントにいかがでしょうか？ゴルフをされる方にオススメです。●Mサイズ (素人計測のため多少誤差あり)着丈 約57cm肩幅 約38cm身幅 約46cm●カラー 白●コットン100％●前開きボタン 3つ (スペア１つ)●MadeinItaly送料が高くなるため、500円プラスにてエルメスの紙袋をご希望の方にはお付けします。カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...無地