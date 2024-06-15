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【完売品】【M】Paul Smith ロンドン柄 Tシャツ レディース
商品番号 P66593648143
商品名

【完売品】【M】Paul Smith ロンドン柄 Tシャツ レディース
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,481 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#古着屋まねきネコ↑全商品ご覧頂けます(ᵔᴥᵔ)------------------------------------------------❣️ブランド❣️PaulSmith------------------------------------------------❣️サイズ詳細❣️サイズM寸法身丈【60㌢】身幅【　46㌢　】肩幅【42㌢　】袖丈【14㌢】-----------------------------------------------❣️ブラック写真でご確認ください♡------------------------------------------------❣️商品説明❣️完売品♡PaulSmith大人可愛いオンワード樫山♡着心地楽々♡色合い・デザイン素敵です(((o(*゜▽゜*)o))丁寧に梱包します♡状態は写真でご確認ください♪早い者勝ちです！------------------------------------------------❣️取引時の注意点❣️古着にご理解のある方のみ購入の程宜しくお願い致します。梱包は丁寧にさせて、頂きます♡⭐️水や刺激に強い、専用袋に入れて梱包・発送します⭐️　　　　--------------------------------------商品番号　T3285
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