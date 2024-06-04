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- 最終【美品】ノースフェイス レディースＴシャツ2枚セットM
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商品詳細
ノースフェイスのレディースＴシャツ2枚セットです。サイズはすべてM使用回数は2〜3度程度で使用感はあまり無く綺麗な商品です。Ｔシャツが似合わなくなってもきたので泣く泣く出品しました。これから秋の季節にインナーなどにピッタリかと思います。畳んでで保管していたのでたたみシワがありますがとても良いものです。中古品にご理解のある方でお願いいたします。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）
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