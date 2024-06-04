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最終【美品】ノースフェイス　レディースＴシャツ2枚セットM
商品番号 W23353546772
商品名

最終【美品】ノースフェイス　レディースＴシャツ2枚セットM
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 1,422 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ノースフェイスのレディースＴシャツ2枚セットです。サイズはすべてM使用回数は2〜3度程度で使用感はあまり無く綺麗な商品です。Ｔシャツが似合わなくなってもきたので泣く泣く出品しました。これから秋の季節にインナーなどにピッタリかと思います。畳んでで保管していたのでたたみシワがありますがとても良いものです。中古品にご理解のある方でお願いいたします。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）
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