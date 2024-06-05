【新品】レオパードプリントブラウス　PLST

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PLSTプラステレオパードプリントフレンチスリーブブラウスMサイズタグ付き未使用23年初夏にオンライン購入しましたが、似合わないので出品します！今オンラインストアで5990円で売られています。試しに一度着用しただけでタグ付きですが、素人保管なので御了承ください。発送の際には薄く折りたたんで発送します。カラー···ホワイト柄・デザイン···その他季節感···夏#PLST#theory#UNIQLO#ユニクロ