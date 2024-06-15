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金豚きょー×KANGOL REWARD コラボ半袖Tシャツ　カンゴール
商品番号 U47804433376
商品名

金豚きょー×KANGOL REWARD コラボ半袖Tシャツ　カンゴール
ブランド名 カンゴールリワード
特別価格 税込 1,544 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用着ないので手放します金豚きょー×KANGOLREWARDコラボ半袖Tシャツ素材■綿100%サイズ【レディースサイズ】L■着丈64cm,身幅46cm,肩幅38cm,袖丈17cm【デザイン】ZIPパーカー、半袖Tシャツは金豚きょーさんのお名前にも入っている「豚」とカンガルーを合わせたデザインになっています。価格:¥3,900(税込¥4,290)柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···レッド袖丈···半袖季節感···春、夏、秋#金豚きょー#みどりくん#KANGOLREWARD#コラボ半袖Tシャツ#Tシャツ#半袖#らっだぁ#ぴくと#実況者
http://narcologia.ru/goods/sci-fi716847.html
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金豚きょー×KANGOL REWARD コラボ半袖Tシャツ　カンゴール
【完全受注生産】 金豚きょー×KANGOL REWARDコラボ　半袖Tシャツ
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