美品 ヴァレクストラ ラウンドファスナー/ジップ アイボリー 正規品 ...

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イジィデで人気のヴァレクストラのラウンドジップ式の長財布。都内のヴァレクストラで購入した本物のお品です。定価¥173,800(2023年10月現在)ほとんど使用していないため、綺麗な状態のうちにお譲りいたします。目立った傷や汚れは、見受けられません。7枚目よく見ないとわからない程度のうっすらとした汚れ8枚目内ポケットに小銭を入れていましたので、うっすらとした汚れはありますが、大変綺麗な状態です。主観ですが、未使用に近いの「目立った傷や汚れなし」かと思います。ただし、新品ではありませんのでお写真でご確認の上、ご購入ください。内側にはブランドの象徴であるV字カットが施された12枚用クレジットカードホルダー、紙幣や書類を収納できるフリーポケット2つと中央にはジップ式コインケース付き。パスポートも収納できるサイズです。コバと呼ばれる革をカットした端の部分はヴァレクストラ独自の染料\"Costa\"を手作業で何層にも塗り重ねて磨き上げました。ジャンル長財布ブランドValextra(ヴァレクストラ)実寸サイズ縦:12cm横:約20cmマチ:約2.5cmカラーアイボリー/ホワイトデザインラウンドファスナー素材レザー付属品箱、購入時にいただいたカード保存袋を紛失してしまったため、お安くしています。