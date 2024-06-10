LOUIS VUITTON 長財布 エピ ポルトフォイユ・サラ M60589

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当ショップの商品をご覧頂きありがとうございます✨商品は全て質屋やブランドショップにて鑑定済みの正規品となります。ほかにも多数商品出品中です✨【#ロビのメンズアイテム一覧】【#ロビのレディースアイテム一覧】【#ロビのユニセックス財布・小物一覧】【#ロビのLOUISVUITTONアイテム一覧】◾️ブランド名:LOUISVUITTON長財布エピポルトフォイユ・サラM60589ミモザ◾️シリアル等:CA0174◾️商品状態:中古品の為、スレ、傷、小銭入れの黒ずみ、金具くすみなどございます。詳しい状態はお写真をよくご確認下さいませ◾️付属品:箱、保存袋◾️サイズ高さ10cm×横19cm×マチ2cm手作業で計測してる為若干の誤差があります。⚠️出品して間もないお品物に関してのお値引きは基本お断りさせていただいております⭕️追加のお写真のご相談⭕️即購入可-専用でない限り商談中の場合でも購入者様を優先致します。-基本的にしっかりと検品し、ダメージはお写真に載せていますが、沢山の商品を取り扱っていますので、小ダメージ等見落とす場合がございます。中古品の特性上、スレやシワ、汚れなどのダメージが必ずあるものとなります。完璧をお求めの方はご注意下さい！◾️管理番号RB670