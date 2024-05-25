FREE’S MART 肩スリットボリュームスリーブショート丈シャツ

去年購入して、2回程着用致しました。私には似合わず、着なくなってしまいましたがとても可愛いお洋服なので誰かにお譲りしたいと思い出品させて頂きました。定価 6,589円



◆肩スリットボリュームスリーブショート丈シャツ



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