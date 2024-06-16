united tokyo スウィッチングギャザーブラウス-ウォッシャブル

2022年購入し、1シーズン着用しました。傷や汚れは見られずまだまだ綺麗に着ていただけると思います。〈素材〉パウダリーなタッチが魅力な素材をソフトな素材と組合し二種類を使用しているのが特徴です。どちらも洗濯可能な素材です。〈デザイン〉ラグランスリーブのように切り替え、袖下部と脇身頃の素材をかえているのが特徴です。拘った切り替えに素材を変えたことにより、肩が張って見えず全体をシャープな印象に見せてくれます。タックインをしてもしなくても軽やかな素材な為動きがでてめをひく一枚となっております。〈サイズ〉身幅:54cm肩幅:37cm着丈:60cmカラー···グリーン袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋



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