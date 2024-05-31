【新品・タグ付き】COS コス Ｖネック スリーブレス ブラウス

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‼️販売はブラウスのみです‼️カラー···ホワイト袖丈···袖なし素材···コットン季節感···夏サイズ···38（Mサイズ）昨年COSで購入したブラウスです。試着のみでタグ付きの新品です。これからの季節にぴったりで長く着用していただけます。⭐️返品は受け付けておりません。購入の際には慎重にお願いします。⭐️綺麗な状態のものを厳選して販売しておりますが、あくまでもUsed品ですので、新品のような状態を求めている方はご遠慮ください。⭐️基本畳んだ状態で保管しており、発送の際にもコンパクトに畳んで発送します。その際できてしまったシワについては苦情など一切受け付けておりませんのでご了承ください。⭐️なるべく当日発送を心がけておりますが、仕事柄国内外の出張先にいることが多く、特に海外にいる際には即対応ができないため、時間を要する場合がございます。