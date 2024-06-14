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ヒステリックグラマーヒョウ柄
商品番号 I68187081645
商品名

ヒステリックグラマーヒョウ柄
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 1,591 円
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商品詳細

カラー···オレンジ袖丈···半袖柄・デザイン···その他ネック···Uネック季節感···夏断捨離のため出品致します。まだまだ綺麗だとおもいます。丈　　53㎝身幅　43㎝袖下11㎝中古品になる為気になさらない方に、よろしくお願い致します。
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