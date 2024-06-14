ヒステリックグラマーヒョウ柄

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商品詳細
カラー···オレンジ袖丈···半袖柄・デザイン···その他ネック···Uネック季節感···夏断捨離のため出品致します。まだまだ綺麗だとおもいます。丈 53㎝身幅 43㎝袖下11㎝中古品になる為気になさらない方に、よろしくお願い致します。
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