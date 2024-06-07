半袖ポロシャツ　FRED PERRY 40 即日発送

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即購入OKです♪即日匿名発送カラー···チャコールグレー袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋サイズ40L相当肩幅38身幅44着丈60袖丈15⚠︎平置きで素人の計測なので誤差はご了承下さい。人気のFREDPERRYの半袖ポロシャツです！チャコールグレーとピンクの組み合わせがとても可愛いです！目立った傷や汚れはありません。⚠︎発送時の梱包による畳皺ができてしますので、到着後お洗濯やアイロンで皺伸ばしが必要になる事をご了承下さい。