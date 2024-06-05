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★おそ松さん×OUTDOOR★3wayトートバッグ/虹柄★新品タグ付き★おそ松さん×OUTDOORコラボのトートバッグです☆TVアニメ第2期1クール目OPのモチーフだった6色の虹をデザインに取り込んでおり、ちょっと見ただけではアニメ商品に見えないので、普段使いも余裕でできちゃいますよ♪付属しているベルトを使えば、手提げがショルダーバッグにもリュックにもなる実用的な仕様です！！こちらはグルーヴガレージより発売され、現在ではなかなか手に入れにくい希少商品となっておりますので、お探しだった方はこの機会にぜひどうぞ☆★サイズ：約W400mm×H350mm×160mm★素材：ポリエステル★定価：11000円(税抜)★状態：新品未使用(タグ付き)1度開封し、デザインを確認致しました。未使用ですので状態は良好(美品)となりますが上記をご了承頂ける方のみご購入下さい。(神経質な方のご購入はお控え下さい。)※こちらはらくらくメルカリ便にて発送させて頂きます！★質問等なければ即購入OKです★#おそ松さん#OUTDOORPRODUCTS#OUTDOOR#アウトドアプロダクツ#アウトドア#おそ松#カラ松#チョロ松#一松#十四松#トド松#6つ子#箱推し#3wayトートバッグ#トートバッグ#トート#ショルダーバッグ#ショルダー#バッグ#バック#3way#虹柄#貴重#希少#レア#入手困難#完売商品#完売グッズ#完売素材...ナイロントートバッグ種類...トートバッグ柄・デザイン...プリント(ロゴなど)特徴...A4サイズ収納可(大容量),A3サイズ収納可(大容量)