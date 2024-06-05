Q1071 シャネル ラインストーン チェーン ネックレス ゴールドカラー

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ブランド：シャネル商品：ラインストーンチェーンネックレス原産国：フランスシリアル/刻印：プレートあり・モチーフ裏側刻印ありカラー：ゴールド素材/ライン：GPサイズ（約）：チェーン全長39.5cm モチーフ：W1.4ｘH1.4cm付属品：---ランク：外側AB若干の薄キズやスレは見受けられます。‧✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦《出品しております商品の購入先》・AACD日本流通自主管理協会・古物市場主の資格を有する国内ブランド市場・正規店確実に真贋の鑑定をしております。正規品本物に間違いございませんので安心してご購入くださいませ。古物営業法表記愛知県公安委員会許可番号：第541051202100号《商品はすべて一眼レフで実物を撮影しております。写真の追加は行っておりませんのでご了承くださいませ。》《付属品は、商品説明に記載されているものがすべてです。記載のない商品は付属品はございません。》