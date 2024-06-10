coach ショルダーバッグ　トートバッグ　４セット

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使い込んだものと未使用とありますが目立つ傷は無いかと思います。個人差がありますので極端に神経質な方はご遠慮下さい。coachコレクション好きな方にお譲りします。#coach#コーチ#ショルダーバッグ#トートバッグ#レディース