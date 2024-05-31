HEESEY(THE YELLOW MONKEY) 直筆サイン入りポスター

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THEYELLOWMONKEYの前FC「PetticoatLane」時代に当選したものです。写真3枚目にあるように同封された手紙付きです。HEESEYwithDUDESで活動していた時のものですが大変貴重かと思います。色褪せはあるもののサインはしっかり確認できますし、ずっとポスター用のパネルに入れていたので折れ線等はありません。2枚目は頂き物の普通のポスターですのでおまけでつけました。こちら実家に保管中のため質問や発送に多少の遅れがある事をご了承下さい。どうぞよろしくお願いします。