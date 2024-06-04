LOEWE 巾着　トカゲ柄

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何年か前にカゴバッグと一緒に購入しました。付属品は捨ててしまったのでありません。カゴバッグの中の巾着として使用しておりました。目立つ汚れ、破れなどはありませんが、5枚目にあるとおり少しだけ結び目の部分に色落ち？シミのようなものがあります。その他は美品だと思います。サイズ縦28横29ぐらいです。素人採寸になります。