ケイトスペード　2Wayバッグ

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カラー···ブラック柄・デザイン···無地1〜2度使用し自宅保管してありました。長財布も入り、使いやすいです。似たようなバッグがあり、最近あまり使わないので綺麗なうちにお譲りします。角スレや目立った傷や汚れはありませんが、革特有のシワ(?)等、気になる方はご遠慮ください。