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ケイトスペード　2Wayバッグ
商品番号 V78249483499
商品名

ケイトスペード　2Wayバッグ
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 3,724 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック柄・デザイン···無地1〜2度使用し自宅保管してありました。長財布も入り、使いやすいです。似たようなバッグがあり、最近あまり使わないので綺麗なうちにお譲りします。角スレや目立った傷や汚れはありませんが、革特有のシワ(?)等、気になる方はご遠慮ください。
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