【稀】ゲンテントートバッグ

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昨年こちらで譲って頂きましたが別のバッグ購入してから出番が少ない為出品してます。ゲンテンのキャンパスはレアしいですよ…ゲンテンならではのオシャレなデザイン汚れもキズも無くまだまだ綺麗な状態です。タップリ入るので便利ですお色ですが、薄いグリーンと白ですリバーシブルで使えます値下げ交渉歓迎です。コメント下さい…おおよそsize横35縦30マチ15素材...綿(キャンバス/帆布)