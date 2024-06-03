☘️夏だね☀️LADY's 半袖 ブラウス♡MACKINTOSH LONDON♡美品

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ラインナップ➡️#HanaKirinレディース初めまして☀︎こんにちは♡MACKINTOSHLONDONLADY's半袖ブラウスの出品です♪♪全体にレース加工が特徴の凝ったデザインのトップスです♡夏にお似合いのお洒落なデザインですよ♪♪ワンシーズン！数回使用！超美品です♡サイズ表記38肩幅55身幅53着丈55※平置き採寸となりますので誤差は御座います写真ご確認の上、お気に入られましたらお気軽にコメント宜しくお願い致しますね♡カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···レース素材···コットン季節感···夏