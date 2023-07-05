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【A-POC】エイポック／リバーシブルカットソー
商品番号 M61602703227
商品名

【A-POC】エイポック／リバーシブルカットソー
ブランド名 ミーバイイッセイミヤケ
特別価格 税込 2,381 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※コメント下さる前に必ずプロフィールをお読み下さい。※他にもイッセイミヤケ・me・プリーツプリーズ出品してます(´∀｀)グリーンが強めの面、ブラックが強めの面、リバーシブルで使える便利な2WAYカットソー。シンプルなボトムにも柄物にも合わせやすく、出番の多い一枚です。リバーシブル商品のため、もともとブランドタグ・品質表示タグはなく紙タグだけでしたが、紙タグは処分してしまったためございません。特に目立つダメージはないと思いますが、ユーズド品になりますので多少の使用感はございます。神経質な方はご遠慮下さい。素人採寸で申し訳ありませんが、平置きで着丈60.5㎝、身幅43㎝になります。かなり伸縮します。カラー···グリーン袖丈···半袖ネック···ハイネック季節感···春、夏、秋カラー···グリーン袖丈···半袖柄・デザイン···無地ネック···クルーネック季節感···春、夏
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