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- □春 美品 45R フォーティーファイブ・アール シャツ ブラウス★39120
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商品詳細
美品45Rフォーティーファイブ・アール7063059シャツブラウスレディース3ブルートップス★39120 インディゴパッチワーク刺繍フラワープロフィールと商品説明を読んでからご質問・ご購入ください！■型番/品番：7063059■素材：綿100%■カラー：ブルー■表記サイズ：3■トルソーサイズ：B:81cmW:60cmH:85.5cm肩幅:36.5cm■男女別：レディース■肩幅：約39cm■袖丈：約43.5cm■身幅：約49cm■着丈：約54cm■付属品：なし■状態：とくに目立った汚れや使用感はなく、きれいめな状態です。■購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み商品です。M.Y6/80.01+0色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···刺繍素材···コットン(綿)テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル
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