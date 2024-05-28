トップス　半袖　茶系　刺繍　重ね着　上品　夏　ドレッシー　透け感　サマーニット

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商品名: トップス 半袖 茶系 刺繍 重ね着 上品 夏ブランド・メーカー: anysisサイズ: m (実寸をご確認ください）カラー：茶系【特徴】キレイ系、大人系。タグ等全くなし。機械編みベスト 胸に刺繍あり。刺繍箇所には3箇所糸が出ています。糸出てるところがあるのですが、糸が細いのでどの角度からもうつせませんでした。スマートなシルエットで上品に。カジュアルから綺麗めコーデまでお使い頂けます♪♪いろんなシーンで着こなせそうです。(*´꒳`*)#フォロー割り実施中！hhのアパレル一覧↑クリックしてその他お洒落なアイテムもチェックhhの全商品が見れます♡【平置きサイズ】肩幅:約52cm身幅:約47cm着丈:約52cm※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。何かご質問等ございましたらコメントください。尚、定期的に【値下げ・再出品・セール】をしています。気になる商品がありましたら是非いいね！とコメント通知をONをお忘れなく■状態、画像、採寸について＊出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。＊素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。またお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。＊記載寸法は手作業で採寸しているため実際にお届けする商品と多少の誤差がある場合がございますのであらかじめご了承くださいませ。#25