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グレースコンチネンタル
商品番号 O90941738903
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グレースコンチネンタル
ブランド名 グレースコンチネンタル
特別価格 税込 1,862 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！「グレースコンチネンタル」のトップスです。表地　シルク100%レース綿100%サイズは「フリーサイズ」です。数年前デパートで購入しましたがあまり着てないので傷や汚れはありません(^^)グレースコンチネンタルらしいお上品なデザインです★シルク100%でサラサラとした着心地です！※自宅保管のため、ご理解いただいた上でご購入お願い致します。※スムーズなお引き取りが出来るよう頑張りますので、宜しくお願い致します^^！
http://narcologia.ru/goods/cotton997261.html
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