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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！「グレースコンチネンタル」のトップスです。表地 シルク100%レース綿100%サイズは「フリーサイズ」です。数年前デパートで購入しましたがあまり着てないので傷や汚れはありません(^^)グレースコンチネンタルらしいお上品なデザインです★シルク100%でサラサラとした着心地です！※自宅保管のため、ご理解いただいた上でご購入お願い致します。※スムーズなお引き取りが出来るよう頑張りますので、宜しくお願い致します^^！
http://narcologia.ru/goods/cotton997261.html
http://narcologia.ru/goods/composite952454.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful804351.html
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