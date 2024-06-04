ご覧いただきありがとうございます！「グレースコンチネンタル」のトップスです。表地 シルク100%レース綿100%サイズは「フリーサイズ」です。数年前デパートで購入しましたがあまり着てないので傷や汚れはありません(^^)グレースコンチネンタルらしいお上品なデザインです★シルク100%でサラサラとした着心地です！※自宅保管のため、ご理解いただいた上でご購入お願い致します。※スムーズなお引き取りが出来るよう頑張りますので、宜しくお願い致します^^！



スモールフラワーフレアドレス, ベージュ, 36



フリルレースワンピース / GRACE CONTINENTAL | GRACE CONTINENTAL ...



【オンライン限定ドレス】La notte, ブラック, 36



フラワープリントバイカラードレス, ベージュ, 36



フラワー刺繍フレアワンピース, ネイビー, 36



グレースコンチネンタル ドレーププリーツドレス ネイビー/M-L



フラワープリントノースリーブワンピース / GRACE CONTINENTAL | GRACE ...



グレースコンチネンタル チェックチュールドレス ブラウン/S-M



ペイズリープリントワンピース / GRACE CONTINENTAL | GRACE ...



GRACE CONTINENTAL グレースコンチネンタル コードフラワードレス ...



ラメフラワー刺繍ドレス / GRACE CONTINENTAL | GRACE CONTINENTAL ...



ラメ刺繍チュールワンピース / GRACE CONTINENTAL | GRACE CONTINENTAL ...



GRACE CONTINENTAL グレースコンチネンタルコードチュール刺繍タイト ...



GRACE CONTINENTAL グレースコンチネンタル トリミングレース ...



グレースコンチネンタル ドレス | labiela.com