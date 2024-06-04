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B277 バーバリーゴルフ ボーダーポロシャツ M
商品番号 G95336546765
商品名

B277 バーバリーゴルフ ボーダーポロシャツ M
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バーバリーゴルフボーダーポロシャツMです。使用感はございますが特に目立った傷や汚れなどはなく、まだまだ活躍出来る商品です。●サイズ：タグ表記Mサイズ肩幅34cm身幅39cm着丈54cm袖丈13cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：綿65％ポリエステル35％●状態：特に目立った傷や汚れなし特に目立った傷や汚れなどはございませんが中古品、素人保管という事をご理解いただいた上でご購入をお願い致します。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。#バーバリーゴルフ#ボーダーポロシャツ#M
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