美品 MERCURYDUO 半袖ニット トップス

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商品詳細
MERCURYDUOボウタイ付ラッフルコンパクトニット去年か一昨年店舗で購入し5.6回の着用です！色はパープルサイズはバスト74cm/着丈42cm/袖丈12.5cm/肩幅26cm/計量約206gお値下げ不可早い者勝ちです！定価¥6,490円#MERCURYDUO#mercuryduo#マーキュリー#マーキュリーデュオ#トップス#ニット#パープル#半袖トップス#ニットトップス#ボウタイ付ラッフルコンパクトニット#ボウタイ
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