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セオリー　レイヤード　半袖カットソー　ブラウス　白
商品番号 A79310747518
商品名

セオリー　レイヤード　半袖カットソー　ブラウス　白
ブランド名 セオリー
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セオリーのレイヤードカットソーです。中にタンクトップが重なっているデザインです。サイズは2と表記されています。Sサイズで登録しました。色は白です。着丈　約61センチ身幅　約40センチ素材は綿92%　　　ポリウレタン　8%ポリウレタンが入っており、伸び縮みする素材です。母からもらったのですが、サイズが合わなかったので出品します。自宅で数回試着したのみです。試着のみですが、自宅で保管しておりましたので中古品にご理解いただける方は是非よろしくお願いします。なお、コンパクトに折り畳み発送いたします。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏
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http://narcologia.ru/goods/stair845700.html
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