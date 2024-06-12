セオリー　レイヤード　半袖カットソー　ブラウス　白

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セオリーのレイヤードカットソーです。中にタンクトップが重なっているデザインです。サイズは2と表記されています。Sサイズで登録しました。色は白です。着丈 約61センチ身幅 約40センチ素材は綿92% ポリウレタン 8%ポリウレタンが入っており、伸び縮みする素材です。母からもらったのですが、サイズが合わなかったので出品します。自宅で数回試着したのみです。試着のみですが、自宅で保管しておりましたので中古品にご理解いただける方は是非よろしくお願いします。なお、コンパクトに折り畳み発送いたします。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏