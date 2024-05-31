新品　ラウゴア Laugoa 青blue

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ご覧頂き有り難うございますラウゴアLaugoaバッグですFREE:重さ490高さ34幅34-42底マチ12持ち手高さ14ラウゴアLaugoaSafra フェイクレザーに雑材の素材を合わせたミックス感が新鮮なトートバッグ。ダブルジッパーの口元は両端まで大きく開くことができ、物の出し入れがしやすく、またA4サイズも余裕で入るのでONにもOFFにも最適。素材を生かしたやわらかなハンドルはそのまま手で握っても腕に通しても使いやすく心地よい。雑材のカラーやデザインがいつものスタイリングをワンランクアップしてくれます禁煙室内で保管 ぜひプロフあわせて注意書きなども書いてありますので見ていただけるとうれしいです。他にも多数出品しております。まとめて購入下さると送料が大変お徳です!ぜひご検討下さいね♪返事など遅れるときがありますがきちんと対応はさせていただきます。ご質問などあればお気軽にコメントくださいね♪#よく再出品の為削除をします、再び探して頂けると嬉しいです♪