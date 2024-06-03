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エルメス　べアンスフレ　リザード　長財布
商品番号 J77371174668
商品名

エルメス　べアンスフレ　リザード　長財布
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 23,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き、ありがとうございます。大切に愛用してきましたが、別の財布を購入検討しておりますので出品させて頂きます。写真のように経年劣化はあります。小銭入れは使用しておりませんでしたので、綺麗な状態です。不明な点は、お気軽にお問合せ下さい。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/competitive505581.html
http://narcologia.ru/goods/calling867350.html
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